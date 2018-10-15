عاجل .. القائد العام المشير خليفة حفتر يأمر المدعي العام العسكري باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه

الرجمة 15 أكتوبر 2018 (وال)- أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين، أوامره للمدعى العام العسكري باستئناف التحقيقات في قضية أغتيال رئيس أركان الجيش الليبي اللواء الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه عقيد شهيد محمد خميس العبيدي، ومقدم شهيد ناصر الشريف المذكور .

وطالب القائد العام المشير خليفة حفتر في كتاب – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – المدعي العام العسكري بالتواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية، لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية، حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم، بما يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية “القوات المسلحة العربية الليبية”، وصولاً إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة سبع سنوات الماضية . (وال- الرجمة) أ م/ ر ت

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