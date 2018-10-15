رئيس المجلس الليبي الأمريكي: حفتر مجرم حرب

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن رئيس المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة علي أبو زعكوك، أن مؤسسة قنفودة للعادلة بالتعاون مع المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة تقدمت برفع دعوى ضد حفتر أمام القضاء الأمريكي لأنه يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة مجرم حرب.

وأكد أبو زعكوك أن حفتر ليس من الجيش وكان يحارب في بنغازي قبل أن يأخذ الشرعية وأعلن الانقلاب في 2014 وكان صدر أمر بالقبض عليه ولكن ضعف الحكم الليبي جعله يتنمر ويحارب في البلاد بحجة محاربة الإرهاب، واصفا إياه ” بأحد الخارجين عن القانون ومجرم حرب”

وكشف أبو زعكوك أن “حفتر هو من سمح لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بالمرور من بنغازي إلى سرت بدون إطلاق رصاصة واحدة”، مشيرا إلى أن “من قضى على داعش في سرت هم مليشيات الرئاسي”

ولفت أبو زعكوك أن “حفتر ليس له أي دور في محاربة تنظيم داعش الإرهابي”

وقال أبو زعكوك، ” ان ضباط حفتر من زمرته الفاسدة، لأن الاعمال التي قاموا بها في بنغازي ودرنة تعد جرائم حرب”

وكشف أبو زعكوك أن حفتر يولي نفسه حاكم على ليبيا وعاونه في ذلك الاعلام الاماراتي الذي سانده

وحول إجراء انتخابات خلال هذا العام شدد أبو زعكوك على ضرورة اجراء الانتخابات لإنهاء جميع الأجسام السياسية ( مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ) لانهم اثبتوا فشلهم

وكشف أبو زعكوك، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينوليون هو من طبخ اتفاق الصخيرات بأجندة إماراتية وواصل مارتن كوبلر نفس الطريق رغم ان هناك حكم قضائي برفض الانتخابات البرلمانية لكن ليون رفض الاعتراف بهذا الحكم ليكمل مسيرته في طبخ الاتفاق السياسي

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