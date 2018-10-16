بالفيديو – الخسارة الأولى منذ 15 عاما.. إنجلترا تُسقط إسبانيا على ملعبها بثلاثية

تلقى منتخب إسبانيا الخسارة الأولى على ملاعبه منذ 15 عاما أمام إنجلترا خلال المباراة التي جمعتهما في دوري الأمم الأوروبية.

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على إسبانيا بثلاثية مقابل هدفين في مباراة تألق خلالها الأسود الثلاثة على ملعب بينيتو فيامارين الخاص بفريق ريال بيتيس.

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بقوة وسجل رحيم سترلينج الهدف الأول في الدقيقة 16، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وعاد سترلينج ليسجل الهدف الثاني له والثالث لإنجلترا في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من روس باركلي لهاري كين الذي مررها إلى مهاجم مانشستر سيتي أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني ضغط منتخب إسبانيا بقوة واستطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 بضربة رأسية من باكو ألكاسير.

وسجل ألكاسير هدفه العاشر من أخر 10 تسديدات له على المرمى سواء مع منتخب إسبانيا أو فريقه بروسيا دورتموند الألماني.

واستطاع سيرجيو راموس تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة وصل رصيد منتخب إنجلترا إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة للمستوى الأول خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

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