لاعب ليفربول السابق: صلاح يعاني مثل بوجبا بسبب كأس العالم

يؤمن بول إنس لاعب ليفربول ومانشستر يونايتد السابق أن محمد صلاح يعاني حاليا مع الحُمر بسبب مشاركته في كأس العالم 2018 مع منتخب مصر.

وخلال الموسم الجاري لم يسجل صلاح سوى ثلاثة أهداف فقط مع ليفربول في كل المسابقات.

وتحدث بول إنس لصحيفة “إكسبريس سبورت” الإنجليزية قائلا: نعم صلاح يعاني لكنه لاعب استثنائي لا غنى عنه”.

وأوضح “لا يمكن ألا تدفع بصلاح في المباريات فليفربول يحتاج له ولساديو مانيو ولروبرتو فيرمينو سويا في الملعب”.

وأردف “صلاح عانى من إصابة في نهاية الموسم الماضي وربما لم يكن لائقا للمشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر”.

وأعطى بول إنس مثالا ببول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والذي توج مع منتخب بلاده فرنسا بالمونديال قائلا: “أعرف أن بوجبا كان رائعا مع فرنسا ولكنه لا يظهر بنفس الأداء مع يونايتد”.

وأكمل “ربما ذلك بسبب كأس العالم”.

وأضاف “لقد لعبت في تلك البطولات وهم بعيدون كل البعد عن السهولة هي تستنزف كل مجهودك وتجعلك مرهقا”.

وأتم “ربما بسبب ذلك يعاني صلاح حاليا وكذلك بوجبا أيضا”.

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