مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-10-2018 والقنوات الناقلة.. تفاصيل لقاء مصر وإي سواتيني

يوم كروي مثير ينتظرنا. منتخب مصر قد يضمن رسميا الوصول لأمم إفريقيا 2019.

منتخب إي سواتيني يستضيف منتخب مصر في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 5 بتعليق علي محمد علي.

وفي إطار نفس المجموعة، يلعب منتخب تونس أمام منتخب النيجر على ملعب الأخير في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

جزر القمر ضد المغرب في الثانية ظهرا على بي إن سبورتس 3.

بينما يلعب منتخب بنين ضد منتخب الجزائر في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ليبيا ضد نيجيريا في الثامنة مساءً على بي إن سبورتس 4. والسودان ضد السنغال في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

وبعيدا عن مباريات تصفيات إفريقيا، سنكون على موعد ناري بين منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين في الثامنة مساءً ضمن الدورة الودية في السعودية على قناة السعودية الرياضية ودوري بلس.

قمة أخرى ستجمع بين منتخب فرنسا أمام منتخب ألمانيا في التاسعة إلا ربع مساءً في دوري الأمم الأوروبية على بي إن سبورتس 2.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا