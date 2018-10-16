ماكرون: فرنسا مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في نزع أسلحتها النووية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في جهود نزع أسلحتها النووية، لكن على بيونجيانج أولا إبداء التزامات مفصلة ورغبة حقيقية في تفكيك ترسانتها النووية والباليستية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، "ننتظر التزامات دقيقة من بيونجيانج تظهر رغبتها الحقيقية في الانخراط في تفكيك برامجها النووية والباليستية".

وأضاف "نحن مستعدون لتقديم خبرتنا ولعب دور نشط إذا بدأت عملية تفاوض".

وتابع قائلا "لدينا الخبرة العلمية والفنية والتشغيلية والنووية، والتي ستكون مفيدة للغاية في سياق (عملية) نزع السلاح النووي ولدينا الرغبة في تقديمها إذا بدا أن ذلك مناسب".

وكان مون قال، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، صادق فيما يتعلق بالتخلي عن الأسلحة النووية، وقال، بينما كان يقف إلى جانب ماكرون، إن من المهم على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي منح الثقة لكوريا الشمالية "في أنها اتخذت القرار الصحيح" عندما قررت إنهاء برنامجها للأسلحة.

لكن ماكرون قال، إن قرارات مجلس الأمن ينبغي أن تظل سارية دون أي تغيير إلا في ظل عملية نزع للسلاح النووي بصورة كاملة ونهائية يمكن التحقق منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا