بلديتي بنغازي وشحات مجالس تسييرية

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني فى وقت متأخر من مساء أمس الإثنين قرارين ممهورين بتوقيعه بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي بنغازي وشحات وتحويلها إلى مجالس تسييرية تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء .

ونص القرار رقم 671 2018 على أن يمارس المجلس التسييري الجديد اختصاصاته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات الليبية .

كما نص القرار على تكليف صقر عمران رئيسًا لمجلس بنغازي التسييري وبعضوية أربعة آخرين بينهم سيدة وهم جازية جبريل اشحتير وإدريس غيث قدورة وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

وفى سياق متصل ، أصدرت المؤقتة أيضاً القرار 672 2018 وقد نص كذلك على إعادة تسمية المجلس البلدي شحات إلى مجلس تسييري أسوة ببلدية بنغازي .

وأشار القرار إلى أن يكون حسن محمود حسين رئيساً للمجلس التسييري بعضوية 6 أعضاء بينهم مرأة وهم سمير ابريك محمد وصلاح عبدالرحيم المبروك وعثمان عثمان فضيل وإدريس عبدالمجيد عبدالله وجميلة صالح محمد وصالح علي محمد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا