إخلاء صالة الركاب بمطار بنينا الدولي

ايوان ليبيا – وكالات :

أمر رئيس أركان القوات المسلحة رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى الفريق عبد الرازق الناظوري الاثنين، بإخلاء صالة الركاب بمطار بنينا الدولي من المظاهر المسلحة، وكافة الجهات الأمنية والمدنية غير المعنية بالعمل داخل الصالات باستثناء الجمارك والجوازات والأمن الخارجي والداخلي .

وجاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للفريق عبد الرازق الناظوري للمطار بنينا الدولي، وذلك عقب القبض على مجموعة من المتورطين في متاجرة بـ”كروت الصعود”، ومجموعة أمنية أخرى لعدم تنفيذها لقرار إلغاء الموافقة الأمنية الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني في وقت سابق .

وكان قد أعلنت الحكومة المؤقتة أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي في بحر أسبوع من الآن، فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق في البيضاء.

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