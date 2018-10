ما يُقارب 800 ألف لاجئ انتقلوا من جنوب السودان إلى شمالها!

كشفت الأمم المتحدة أمس الأحد، أن عدد لاجئي دولة جنوب السودان في الجارة الشمالية السودان، بلغ 762 ألف و900 شخص.

حيث جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وقال التقرير إن

“إجمالي عدد لاجئي جنوب السودان، بالسودان حسب أحدث معلومات بلغ 762 ألف و900 شخص حتى 15 سبتمبر الماضي”.

ولم يشر التقرير الأممي إلى سبب نقصان عدد لاجئي جنوب السودان بالجارة الشمالية، بنحو 8 آلاف ومائة لاجئ مقارنة بآخر إحصائية أممية، قدرت عددهم بنحو 771 ألف لاجىء في منتصف يناير الماضي.

هذا وتقدر الحكومة السودانية عدد لاجئي جنوب السودان بالبلاد بنحو مليون و300 ألف لاجىء.

فيما أوضح المكتب الأممي، أن 16 لاجئاً من جنوب السودان، يمثلون اللاجئون في “السودان، وأوغندا، وكينيا، والكونغو وإفريقيا الوسطى، اجتمعوا مع الموقعين على اتفاق سلام جنوب السودان والهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا بالخرطوم الشهر الماضي”.

في سياق متصل نقل عن ممثلو اللاجئين قولهم، إنهم “لن يعودوا إلى جنوب السودان، إلا إذا رأوا تغييرا في الوضع على الأرض، ويشعرون بالتزام قوي بالاتفاق من قبل جميع الأطراف”.

