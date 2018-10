أستراليا: لم نتخذ قرار لنقل سفارتنا إلى القدس

المتوسط:

أعلن رئيس وزراء أستراليا أن بلاده لم تتخذ أي قرار لنقل سفارتها إلى القدس، مكذّبا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول نية أستراليا فتح سفارتها في القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأسترالية كانبيرا اليوم الثلاثاء: “لم يتم اتخاذ قرار بعد في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة”، مشيرا إلى “انفتاح بلاده عموما” على ذلك، وأن “الاعتراف بالعاصمة ونقل السفارة” مسألتان منفصلتان.

وقال: “أستراليا حتى الآن، افترضت أنه من غير الممكن النظر في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاستمرار في السعي لحل الدولتين”، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة “بحل الدولتين الذي لا يسير على ما يرام ولم يحرز الكثير من التقدم”.

قال محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالسلام، وأضاف: “اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح”.

وتابع: “أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام… ستكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين أستراليا والدول العربية، بل بين أستراليا والكثير من الدول الإسلامية أيضا”.

