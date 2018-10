الكوريتان تبدءان محادثات لنزع السلاح من الحدود

المتوسط:

بدء مسؤولون من الكوريتين ووفد من الأمم المتحدة اليوم في قرية بانمونجوم الحدودية، محادثات لنزع السلاح من منطقة الحدود المحصنة التي تشطر شبه الجزيرة الكورية على طول 250 كم.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن “اللقاء الأول بين مسؤولين من الجنوب والشمال والأمم المتحدة حول إخلاء المنطقة الأمنية المشتركة سينعقد اليوم في بانمونجوم”.

بانمونجوم، هي المنطقة الوحيدة من الحدود البالغ طولها 250 كيلومترا بين البلدين التي تتواجد فيها قواتهما في مواقع متقابلة بشكل مباشر.

وكانت المنطقة تعتبر موقعا محايدا إلى أن وقع حادث قتل بالساطور في 1976، عندما قتل جنديان أمريكيان يرافقان عمالا مكلفين بقطع شجرة في المنطقة منزوعة السلاح بأيدي عسكريين كوريين شماليين.

الكوريتان لا تزالان في حالة حرب في غياب اتفاق السلام منذ 1953، واتفقتا على اتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر على الحدود في قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الشهر الماضي في بيونغ يانغ.

وبدأ الجانبان مؤخرا نزع الألغام من “المنطقة الأمنية المشتركة” التي تعقد فيها عادة الاجتماعات بينهما، وستقومان بسحب معدات المراقبة “غير المفيدة” من المنطقة مع انتهاء نزع الألغام.

