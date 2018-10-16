الشرطة الأوروبية تضبط هاربا أوكرانيا داخل قلعة فرنسية بعد ادعائه الوفاة

كشفت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أحد الهاربين الأوكرانيين المطلوبين بتهمة التزوير والتهرب الضريبي وغسل الأموال، بينما كان يعيش حياة البذخ بفرنسا.

تم القبض على الرجل مع ثلاثة من المتواطئين معه في 5 أكتوبر الجاري في قلعة بالقرب من ديجون.

كما ضبطت الشرطة ما قيمته 4.6 مليون يورو (5.3 مليون دولار) وشمل ذلك القلعة، وسيارة رولز رويس فانتوم، وثلاثة أعمال للرسام الإسباني الشهير سلفادور دالي.

وأوضحت منظمة "يوروبول" أن الرجل كان مطلوبًا في أوكرانيا بسبب مزاعم بالفساد، لكنه فر من العدالة في ذلك البلد باستصدار شهادات وفاة باسمه.

كانت عملية شراء القلعة من قبل شركة بلوكسمبورج بقيمة 3 ملايين يورو هي التي أثارت شكوك السلطات الفرنسية.

وخلال تحقيقاتهم، أدركوا أن الهارب الأوكراني لا يزال على قيد الحياة وتبين لهم في نهاية المطاف أنه صاحب الممتلكات الثمينة والفاخرة.

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