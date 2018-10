واشنطن: سنخرج جميع القوات الموالية لطهران من سوريا

المتوسط:

أعرب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، برايان هوك، الثلاثاء، في حديث لسكاي نيوز عربية، عن عزم واشنطن إخراج كل القوات الموالية لطهران من سوريا.

وقال المبعوث الأميركي، إن بلاده جادة في فرض العقوبات على إيران، مؤكدا عزم واشنطن ممارسة ضغوط على إيران، لوقف أنشطتها العدوانية.

وشدد برايان هوك، على أن إخراج كل القوات التي تعمل بإمرة إيران في سوريا، يمثل أولوية لواشنطن.

وأضاف: “لدينا مبادرتان تحدثان الآن في سوريا. لدينا القوات الأميركية الموجودة هناك لضمان الهزيمة التامة لداعش، وهناك دبلوماسيونا، وخاصة المبعوث الخاص لسوريا السفير جيم جيفري الذي هو معروف جدا لحكومات الشرق الأوسط، ويحظى باحترام كبير. لقد جعل إخراج إيران من سوريا أحد أهم أولوياته الدبلوماسية”.

وتابع: “ففي حين يحارب جنودنا داعش لهزيمته تماما، فإن دبلوماسيتنا تسعى لتحقيق هدف إخراج كل القوات تحت القيادة الإيرانية من سوريا”.

وأوضح المبعوث الأميركي الخاص، سعي واشنطن لعقد اتفاق جديد مع إيران، يشمل “مجمل سلوكها الخبيث”، قائلا إن خطأ الاتفاق الحالي أنه محصور بالنشاط النووي الإيراني.

