الأغلبية تمنح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة 77

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بالأغلبية، على منح دولة فلسطين، التي تتمتع بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات إضافية، لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة الـ 77 الصين في العام 2019.

وصوت لصالح القرار، 146 دولة، وعارضته 3 دول، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير، من أجل مشاركة دولة فلسطين في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة "الـ77" العام المقبل.

ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة، و"حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات"، و"حق عرض مذكرات إجرائية".

وتضم المجموعة في الواقع 134 دولة حاليا، اختارت في اجتماع عقد في 27 الماضي على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين، لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 2019.

وحاليا، تشكل مجموعة (77 الصين) تحالف عدد من الدول الناشئة الذي أنشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.

ويذكر نص القرار، بأن "دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة، وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة".

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