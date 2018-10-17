العثور على 16 جثة في مقابر جماعية بالمكسيك

ذكرت وسائل الإعلام المحلية المكسيكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف 16 جثة في ثلاث مقابر جماعية خارج مدينة جوادالاخارا المكسيكية.

وكانت الجثث قد أخرجت وهي لـ 14 رجلاً وامرأتين، من أجل إجراء فحوصات الطب الشرعي يومي أمس، الإثنين، واليوم، الثلاثاء.

يشار إلى أن مدينة جوادالاخارا هي عاصمة ولاية خاليسكو الواقعة غربي المكسيك، والتي تضم عصابة المخدرات خاليسكو نوفا جنيراسيون، التي تعد واحدة من أقوى عصابات المخدرات في البلاد.

وتم العثور على أكثر من 70 جثة في قبور سرية في منطقة جوادالاخارا منذ يونيو الماضي.

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