السعودية تنجح فى تحرير رهينة فرنسي من ميليشيات الحوثي

نجحت المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي "الين كوما"، المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، منذ نحو 4 أربعة أشهر.

وأعلن مصدر مسئول في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الثلاثاء، أنه إنفاذًا للتوجيه الكريم، وبناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي ( الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منذ تاريخ 8 يوليو 2018م، بمحافظة الحديدة، فقد تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع (C130) تابعة للجيش الفرنسي.

وأكد المصدر، أنه تم نقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط بسلطنة عمان.

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