بالفيديو – قطار بلجيكا يتعطل أمام هولندا

فشل منتخب بلجيكا صاحب المركز الثالث في كأس العالم روسيا 2018 في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي من بعد المونديال عندما استضاف نظيره هولندا.

وتعادل منتخب بلجيكا مع هولندا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب الملك بودوان.

ومن بعد كأس العالم حقق منتخب بلجيكا الفوز على كل من إسكتلندا وأيسلندا وسويسرا.

سجل درايس ميرتينز الهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة الخامسة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ثم تعادل منتخب هولندا في الدقيقة 27 عن طريق أرناوط جرونيفيلد بتسديدة رائعة.

وواصل منتخب هولندا نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة مع المدرب رونالد كومان بعد الفوز على ألمانيا قبل أيام بثلاثية دون رد.

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