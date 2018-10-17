سكولز: حتى ميسي سيعاني مع مانشستر يونايتد.. ليفربول وسيتي يضحكان علينا الآن

شن بول سكولز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق انتقادات لاذعة جديدة لفريقه بسبب سوء أدائه خلال الفترة الماضية واحتلاله المركز الثامن في جدول الترتيب بعد مرور ثماني جولات من الدوري الإنجليزي.

وتحدث سكولز لشبكة “إي إس بي إن” الأمريكية قائلا: “أشعر بأن أي لاعب سيأتي إلى يونايتد سوف يعاني، حتى لو وقعنا مع ليونيل ميسي فسوف يعاني مع هذا الفريق”.

وأكمل “من الأفضل؟ ميسي ولكن كريستيانو رونالدو رائع أيضا”.

وتحدث سكولز الذي زامل رونالدو في يونايتد سابق “ما يقوم به رونالدو أمر عظيم من حيث سرعته وقوته وأهدافه، ولكن كلاعب كرة قدم ككل فأنا أقول على ميسي يا إلهي، هو لديه كل شيء”.

وانتقل سكولز للحديث عن مستوى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي قائلا: “كم عمره؟ 25.. هو يقوم أحيا بأفضل شيء في المباراة بمراوغة رائعة أو تمريرة جميلة ولكن فجأة بعد خمس دقائق يرتكب أسوأ شيء ممكن وكأن ذهنه أغلق تماما وكأن الأمر يتعلق به هو فقط لانه أظهر للجميع كم هو جيد”.

وتابع “وهذا يجعل اللعب أمام بوجبا سهلا لأنك تعلم أنه أجلا أم عاجلا سيحدث ذلك الغرور وأمام ولفرهامبتون مرر كرة رائعة إلى فريد وبعد ذلك بدقيقة واحدة خسر الكرة وارتدت بهدف وهذا يلخصه تماما”.

وشدد “لم نر هذا الأمر من بوجبا في يوفنتوس فكان حوله أندريا بيرلو وجيانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي وكلاوديو ماركيزيو ولاعبون بخبرة مذهلة”.

وأردف سكولز “أشعر كأن الجمهور الآن في ليفربول ومانشستر سيتي يضحك علينا مثلما كنا نفعل بهم قبل عدة سنوات، ولكن لننظر إليهم هم يقومون بكل شيء بشكل صحيح الآن”.

وتابع “هناك خطة واضحة وإن كان كشاف يريد ضم لاعبا لأي منهم فهو يعرف طريقتهم في اللعب وما يحتاجونه، لكن في يونايتد حاليا ذلك الأمر مستحيل”.

وأتم “إن كان جوزيه مورينيو مدرب الفريق اختار طريقة معينة للمستقبل فأنا لا أعلم لأن الشكل الآن في الفريق سيء للغاية”.

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