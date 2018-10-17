بالفيديو – ألمانيا تسقط أمام فرنسا وتكتب تاريخا سيئا يحدث لأول مرة

منذ انطلاق كأس العالم والماكينات الألمانية تعطلت تماما واليوم أمام فرنسا لم يكن هناك شيئا جديدا بل ازداد الوضع سوءا.

وخسر منتخب ألمانيا أمام فرنسا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ستاد دو فرانس لحساب ثالث جولات تصفيات دوري الأمم الأوروبية في المجموعة الأولى.

سجل توني كروس الهدف الأول للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وأدرك أنطوان جريزمان التعادل للديوك برأسية قوية في الدقيقة 62.

وعاد جريزمان وسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث والأخير في المجموعة خلف هولندا صاحبة الثلاث نقاط.

فيما ارتفع رصيد فرنسا إلى سبع نقاط يحتلون بهم صدارة المجموعة.

ويحتاج منتخب ألمانيا للفوز على هولندا في الجولة المقبلة مع هزيمة الطواحين أمام فرنسا من أجل تفادي الهبوط للقسم الثاني في البطولة.

أما فرنسا فكيفيها نقطة واحدة فقط أمام هولندا لضمان التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.

في الوقت ذاته كتبت تلك الهزيمة رقما تاريخيا سيئا يحدث لأول مرة لألمانيا بالهزيمة في ست مباريات خلال عام ميلادي واحد.

وكان الرقم السابق هو الهزيمة في خمس مباريات خلال عام ميلادي واحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا