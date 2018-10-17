تعديل وزاري جديد للسراج

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مصدر حكومي أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج سيجري تعديلا وزاريا آخر بتكليف وزير جديد للمواصلات بدل الوزير الحالي ميلاد معتوق.

وقال المصدر أن الشخصية المرشحة للوزارة هو مدير شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، سراج الفيتوري.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد 7 أكتوبر الجاري، عن تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني، شمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني ضغوطا من المجتمع الدولي لتحسين أدائها وإنتاجيتها. وقال مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة : «كان مأخذنا على الحكومة أن انتاجيتها أضعف لذلك نريد وزراء لديهم الكفاءة والنزاهة والإصرار على العمل لأن مختلف حاجات المواطن يجب أن تؤمن الآن».

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