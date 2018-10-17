إغتيال عنصرين من قوة الردع الخاصة

ايوان ليبيا – وكالات :

لقي عنصرين من قوة الردع الخاصة مصرعهما رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين فى العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء .

وقال مصدر أمني أن أحد القتلى هو عبدالسلام الرقيبي أحد عناصر قوة الردع الخاصة وزميله مهند شنقير وقد قُتل الأول عن طريق تصفيته برصاصات فى الجزء العلوي من جسده بينها واحدة إخترقت رأسه من الخلف بعد خطفه .

وأضاف ذات المصدر بأن الخاطفين قاموا بتصفية الضحيتين بعد خطفهم فى وقت مبكر من صباح الثلاثاء من محيط منطقة زاوية الدهماني بحسب ما أفادهم أقارب الضحايا قبل أن يقوموا برمي جثثهم مساءً أمام مستشفى طرابلس المركزي ( شارع الزاوية ) .

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة عن عملية تصفية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بعد طالت القيادي فى داخلية الوفاق وجهاز الأمن العام التابع لها خيري حنكورة مساء الاثنين قرب فندق المهاري ( راديسون بلو ) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا