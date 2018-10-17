كيلليني يدعو لاعبي كرة القدم للتفكير جديا في الحياة بعد الاعتزال

ينصح قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا جيورجيو كيلليني أقرانه من لاعبي كرة القدم بالتفكير الجدي في الحياة بعد الاعتزال، والحصول على وظيفة أخرى بعد ترك اللعبة.

المدافع المرموق يملك شهادتين جامعيتين في الاقتصاد وإدارة الأعمال، الأمر الذي ينصح به صاحب الـ34 عاما بقية لاعبي كرة القدم.

وقال كيلليني: “بعمر الـ35، ستكون مسيرتك الكروية على وشك النهاية، أو انتهت، ثم أمامك بقية حياتك”.

وأردف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: “كلاعب كرة قدم، يجب أن تفكر في الحياة بعد الاعتزال في بداية مشوارك الكروي، وليس في نهايته”.

كيلليني المتوج بـ7 ألقاب للدوري الإيطالي يرى أن الدراسة لم تشغله يوما عن لعب كرة القدم، مشددا أنها “ساعدتني للتخلص من ضغوط عالم كرة القدم، ومنحتني الفرصة ليبقى ذهني متيقذا، إذا لم تكن تملك ذهنا جيدا لن تتخذ القرارات السليمة في الملعب”.

حديث كيلليني يأتي ضمن حملة Mind The Gap التي أطلقها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، وتهدف لتعيين مديرين لتطوير اللاعبين لتجهيزهم للحياة بعد الاعتزال.

وتقول الإحصائيات الخاصة بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إن فقط 13% من لاعبي الكرة يحصلون على تعليم جامعي، في مقابل نسبة 53% من أصحاب المهن الأخرى في أوروبا.

كيلليني استدرك “فقط لاعبين قليلين يجدون وظيفة داخل كرة القدم بعد الاعتزال. هناك أخطار تواجههم مثل الاكتئاب أو المشاكل المالية، هذا يأتي لأنهم لم يفكروا فيما سيفعلوه بعد ترك اللعب”.

وأكمل “أذهانهم لم تتفتح لأنهم لم يدرسوا”.

وأتم ” كل لاعب له اهتمامات معينة، ولكن الأهم هو أن تفعل شيئا بعد الاعتزال”.

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