رغم تواجده على الدكة.. لوف: مولر لايزال لاعبا مهما لـ ألمانيا

60 دقيقة مرت قبل أن يتم استبداله أمام هولندا، وجلوس على دكة البدلاء أمام فرنسا، رغم ذلك يواكيم لوف لايزال يوجه الإشادة إلى لاعبه توماس مولر.

مولر يعاني خلال الموسم الجاري من تراجع كبير في المستوى رفقة بايرن ميونيخ، ما أثر على أدائه كذلك رفقة الماكينات الألمانية.

ورغم عدم إشراكه بشكل أساسي في الهزيمة أمام فرنسا 2-1 أمس الثلاثاء، إلا أن لوف يبدو وأنه يحاول تحفيز مولر لاستعادة مستواه.

وقال لوف عقب المباراة في تصريحات صحفية: “مازلنا نملك في تشكيلتنا 3 أو 4 لاعبين من الذين كانوا أبطالا للعالم، هم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم”.

وأضاف “نعم، بالطبع نمر بأوقات صعبة ولكني مازلت أؤمن، إن أدرت تحقيق النجاح لفترة كبيرة فعليك المزج بين لاعبين من أصحاب الخبرة وآخرين من الشباب. هذا مهم”.

وأوضح “(توماس) مولر مازال يملك الجودة، ربما لم يُظهرها بعد رفقة المنتخب ولكنه قائد، يحاول دفع الجميع للأمام ويتحدث مع اللاعبين الصغار. توماس لايزال مهما بالنسبة لنا”.

وكتبت هزيمة ألمانيا أمام الديوك، رقما تاريخيا سيئا يحدث لأول مرة لألمانيا بالهزيمة في ست مباريات خلال عام ميلادي واحد.

وكان الرقم السابق هو الهزيمة في خمس مباريات خلال عام ميلادي واحد.

وتعاني الماكينات من التراجع منذ كأس العالم 2018 حينما خرجوا من دور المجموعات لأول مرة في تاريخهم.

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