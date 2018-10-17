تقرير: بارتي يبحث الخروج من أتليتكو في يناير.. ومفاوضات من أرسنال وسان جيرمان

يرغب توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد ومنتخب غانا في الرحيل عن فريق وسط مفاوضات من باريس سان جيرمان وأرسنال.

وكان بارتي قد بدأ أساسيا في مباراتين فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم ولكن ارتبط اسمه بالرحيل عن فريق العاصمة الإسبانية.

ووفقا لصحيفة ماركا فتوماس بارتي قرر الرحيل عن أتليتكو مدريد وفتح الباب للمغادرة في سوق الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وبدأ بارتي مشواره بفريق شباب أتليتكو مدريد وسجل 10 أهداف في 106 مباراة خاضهم مع العملاق الإسباني بجميع المسابقات.

وأوضح التقرير أن هناك مفاوضات من جانب أرسنال وباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل.

وخاض بارتي هذا الموسم تسع مباريات مع أتليتكو مدريد بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدفا وصناعة هدفين آخرين.

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