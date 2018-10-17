العثور على بعض المخطوفين في الفقهاء

ايوان ليبيا – وكالات

عثرت الكتيبة 177 مشاة، على 4 أحياء من بين الستة المخطوفين خلال الأسبوع الماضي في منطقة الفقهاء، جنوب شرق واحات الجفرة.

وقال آمر الكتيبة خليفة الصغير إن القوات عثرت على 4 أحياء، وآخر لا يزال مفقودًا، بينما جرى العثور على جثمان المختطف السادس قتيلاً من بين قتلى آخرين ضحايا مواجهات مع الجماعات الخاطفة.

وفي سياق آخر أشار إلى أنّ القوات عثرت أيضًا على 6 قتلى (بينهم أحد المختطفين) جنوبي منطقة أم الأرانب بحوالي 150 كيلومترًا، يبدو أنهم قتلوا خلال مواجهة مع الجماعة الخاطفة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مطاردة الخاطفين لا تزال مستمرة.

وبدأت الأحداث عندما جرى خطف ستة مواطنين نهاية الأسبوع الماضي، في منطقة الفقهاء الواقعة شمال وادي الآجال وجنوب مدينة سوكنة، (جنوب شرق واحات الجفرة بحوالي 145 كلم).

وفي أعقابها وقعت اشتباكات بين غرفة أم الأرانب العسكرية، وقوات المعارضة التشادية، عقب تحديد مكان المختطفين الستة.

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