ماي تحث الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاق صعب مجددا بشأن الخروج من التكتل

حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على المساعدة في التوصل إلى اتفاق لخروج بلادها من التكتل، قائلة إنهم أبرموا "اتفاقات صعبة" من قبل ويمكن أن يفعلوا ذلك مجددا.

ونقل مسئول حكومي عنها قولها لقادة الاتحاد في قمة في بروكسل "لقد أظهرنا أن باستطاعتنا التوصل لاتفاقات صعبة معا على نحو بناء، ما زلت على ثقة في الخروج بنتيجة جيدة".

وفي تعليقاتها الختامية قبل أن يبدأ الزعماء العشاء بدونها، قالت "المرحلة الأخيرة ستحتاج الشجاعة والثقة والقيادة من الجانبين".

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