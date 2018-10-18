تيار الحكمة العراقي يضع حصته في الحقائب الوزارية تحت تصرف رئيس الحكومة

أعلن تيار الحكمة العراقي، بقيادة عمار الحكيم، وضع حصة التيار من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، تحت تصرف عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف.

وقال بيان صادر عن التيار، إن الفرصة متاحة أمام رئيس الوزراء الجديد، في اختيار أعضاء التيار في تلك الحقائب الوزارية، أو اختيار آخرين من باقي الكتل السياسية، ممن يراهم مناسبين للحكومة المقبلة، مع تأكيد أن تيار الحكمة يدعم ويؤيد الحكومة القادمة بشكل كامل.

وأكد البيان، أن ذلك التأييد، يأتي من واقع إيمان تيار الحكمة، بقدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ رؤية حكومية رصينة، يتمنى لها النجاح على جميع المستويات.

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