جيمس رودريجيز لن يعود أبدا إلى ريال مدريد.. ما قاموا به تصرف غريب

يؤمن الأسطورة الكولومبية كارلوس فالديراما أن مواطنه ولاعب بايرن ميونيخ جيمس رودريجيز لن يعود إلى ريال مدريد أبدا ليرتدي قميصه مرة أخرى.

ويتواجد حاليا رودريجيز في صفوف بايرن ميونيخ حيث تمت إعارته لموسمين إلى صفوف الفريق من ريال مدريد ومن المفترض عودته لصفوف اللوس بلانكوس بنهاية الموسم.

وتحدث فالديراما لشبكة “إي إس بي إن” الأمريكية قائلا: “جيمس يبدو سعيدا في بايرن، إذا لم يعد إلى ريال مدريد لا أعتقد أنه سيعود إليه أبدا”.

وواصل “ما قام به جيمس في عامه الأول مع ريال مدريد كان ضخما وحظي بموسم عظيم لكن ما حدث بعد ذلك كان غريبا أنا لا أفهمه ولا يفهمه أي من مواطني كولومبيا”.

وأكمل “بالتأكيد سماح ريال مدريد بانتقال جيمس إلى منافس رئيسي على لقب دوري أبطال أوروبا أمر غريب، هم الآن يعرفون أنهم أخطئوا للسماح للاعب عظيم بالرحيل”.

وأتم “من الممتع لنا ككولومبيين أن نرى لاعبين رائعين مثله”.

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