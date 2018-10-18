تقرير: لاعب ريال مدريد السابق قد يخلف لوبيتيجي

أصبح جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد فوق صفيح ساخن بعد خسارة الفريق في 3 من آخر 4 مباريات لعبها في كل البطولات وفشله في تسجيل أي هدف خلال هذه المدة، الأمر الذي قد يعجل برحيل المدير الفني السابق لإسبانيا.

وقالت قناة تيلي مدريد إن مايكل لاودروب لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق قد يخلف لوبيتيجي في مقعد الرجل الأول بقلعة سانتياجو برنابيو.

وأن لوبيتيجي أمامه فرصة أخيرة حتى لقاء الكلاسيكو أمام البلاوجرانا يوم 28 أكتوبر. يلعب قبلها أمام ليفانتي في الدوري وضد فكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الميرنجي المركز الخامس في الدوري مبتعدا بنقطتين عن إشبيلية المتصدر وسقط أمام سسكا موسكو بهدف في دوري الأبطال في 2 أكتوبر الماضي وبات القلق مسيطرا على إدارة النادي الملكي والتي تسعى لإنقاذ الموسم مبكرا.

وتولى لوبيتيجي المهمة مع بداية الموسم الحالي بعدما تفاجأ النادي برحيل الأيقونة زين الدين زيدان الذي قاد الفريق لإنجاز تاريخي بالفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ولعب لاودروب الدنماركي في ريال مدريد من 1994 إلى 1996 بعد انتقاله من الغريم التقليدي برشلونة الذي لعب له 5 مواسم.

ودرب لاودروب أندية بروندبي الدنماركي وخيتافي وريال مايوركا الإسبانيين وسبارتاك موسكو الروسي وسوانزي سيتي الإنجليزي ولخويا والريان القطريين.

وأفضل إنجاز في مسيرة لاودروب كمدرب كان في موسم 2012-2013 حين فاز مع سوانزي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب برادفورد سيتي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا