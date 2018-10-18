قوة حماية سرت تطالب بالمرتبات المتأخرة

ايوان ليبيا – وكالات

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء زيارة لغرفة قوة حماية وتأمين سرت للاطلاع على سير العملية الأمنية داخل المدينة وضواحيها.

وثمن السراج الجهود التي تبذلها القوة من أجل بسط الأمن والأمان ومثنيا على الوضع الأمني الذي تعيشه المدينة وقالت قوة تأمين وحماية سرت بأن رئيس الرئاسي وعد بحل سريع لمشاكل واحتياجات القوة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.

ووصل السراج إلى مدينة سرت رفقة المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشا آغا ووكيل وزارة الصحة ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعدد من المسؤولين يرافقهم آمر المنطقة العسكرية اللواء محمد الحداد .

وقالت القوة بأن الحداد أوجز لرئيس المجلس الرئاسي المشاكل التي تعاني منها القوة والتحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأضاف البيان أن آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبدالله النعاس، تحدث أيضا للسراج عن أزمة تأخر المرتبات الخاصة لعناصر القوة لمدة تزيد عن 10 .

كما تحدث الناطق باسم القوة طه حسين حديد، عن احتياجات القوة من معدات وتجهيزات لمواصلة تسيير الدوريات الروتينية لملاحقة فلول تنظيم داعش داخل الصحراء.

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