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تليفزيون العربية: وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب في الرياض

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن تليفزيون العربية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب في الرياض.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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