تليفزيون العربية: وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب في الرياض

أعلن تليفزيون العربية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب في الرياض.
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ايوان ليبيا
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