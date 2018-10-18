فيدريكو كييزا.. الثقة ومواصلة التعلم طريق صناعة موهبة إيطالية جديدة

“في رأيي، هناك جيل جيد يريد العمل والتضحية. مستقبل المنتخب الإيطالي في أيد أمينة“.

هكذا عبر فيديريكو كييزا لاعب فيورنتينا والمنتخب الإيطالي عن ثقته في قدرة الأتزوي على استعادة مستواه المعهود والعودة إلى مصاف الكبار مجددا.

الضربة القاصمة التي تعرض لها المنتخب الإيطالي بفشله في الوصول إلى كأس العالم 2018 لأول مرة منذ 60 عاما وضعت الكثير من الأنظار مصوبة نحو الجرح المفتوح في جسد الأتزوري.. غياب المواهب الشابة.

منذ تولي المدرب روبيرتو مانشيني للمهمة عكف على محاولة استكشاف المواهب الشابة في الملاعب الإيطالية من أجل صناعة جيل جديد قادر على مواجهة التحديات.

ولكن مشواره لم يكن بتلك السهولة، ومانشيني عبر مرارا وتكررا عن غضبه من عدم اعتماد الأندية الإيطالية على لاعبيها الشباب وزيادة عدد الأجانب بالدوري.

ومن بين الأسماء الشحيحة للمواهب الإيطالية – بحسب ما يرى مانشيني – اعتمد المدرب بشكل أساسي على الثنائي كييزا ونيكولو باريلا متوسط ميدان كالياري، بجانب حضور لورينزو بيلليجريني لاعب روما.

كييزا نجح في الحصول على ثقة مدربه وشارك بشكل أساسي ولمدة 90 دقيقة خلال أخر 3 مواجهات أمام البرتغال وأوكرانيا وبولندا.

تتمحور قدرات كييزا في مرونته الكبيرة في الثلث الأخير من الملعب.

صاحب الـ20 عاما يلعب عادة كجناح أيمن، ولكنه يجيد في مركز المهاجم، واعتمد عليه مانشيني في مركز الجناح الأيسر في لقاء أوكرانيا وقبلها في مواجهة فرنسا الودية بالأول من يونيو الماضي.

وخلال 9 مباريات دولية – منهم 4 كأساسي – نجح كييزا في صناعة هدفين.

وفيديريكو أظهر حافزه الكبير لتمثيل إيطاليا وإظهار قدراته، قائلا: “أولويتي أن أكون فقط مستعدا للعب مع المنتخب، نحن فريق صغير بالسن ومازال الطريق أمامنا طويلا”.

ولكن كيف يتعامل الفتى الذي لم يتخط عامه الـ20 مع هذه الضغوط؟

“لا أريد أن أشعر أنني لاعب مهم، فقط أرغب في إثبات أحقيتي بارتداء هذا القميص، وسأظل أعمل حتى أحصل على الاستدعاء التالي والتالي”.

“مانشيني يبدأ الآن مشروعا جديدا، ودائما ما يطالبنا باللعب بهدوء وحرية دون أي ضغوط”.

ويشير إلى وجهة نظره “هناك عدد كبير من لاعبي تحت 21 عاما أصبحوا ناضجين الآن، وهم قادرون على اللعب للفريق الأول. أتحدث خاصة عن لاعبين مثل باريلا ورومانيولي”.

كوالده إنريكو كييزا – نجم إيطاليا وسامبدوريا الأسبق – لعب فيديريكو كمهاجم، ومسيرته بدأت من ناشئين فيورينتينا.

حصل فيديريكو على فرصته مع الفريق الأول للفيولا بشكل تدريجي بدأ من موسم 2014-15 حين لعب 9 مباريات مع الفريق.

تصاعد العدد بعد ذلك، تحت قيادة ستيفانو بيولي، إلى 29 ثم 36 مباراة ثم اللعب بشكل أساسي ومتواصل منذ الموسم الماضي، ليصبح إجمالي مشاركاته مع الفريق 80 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 14 في كل المسابقات.

يتحدث والده إنريكو عن رغبة فيدريكو في التعلم دائما، وعدم تغير شخصيته تحت تأثير أضواء الشهرة.

ويقول: “فيديريكو لم يتغير على الإطلاق على الرغم من أنه بات مشهورا، مازال متواضعا ويحافظ على نفس الأصدقاء”.

ويضيف “مازال يرغب في التطور على الصعيد الاحترافي، ويذاكر خصومه عن طريق الفيديو. لا يتعب أبدا من التعلم، وسر نجاحه تدربه بجهد كبير يوميا”.

في العام الماضي 2017 وضعت مجلة فور فور تو البريطانية فيديريكو بالمركز الخامس ضمن قائمة أفضل 100 موهبة بالعالم.

“والده لاعب مشهور وحصل على مشاركته الأولى – تحت قيادة باولو سوزا – في واحد من أصعب الملاعب الأوروبية وأمام الخصم الأكثر بغضا من جانب جماهير فريقه (تقصد يوفنتوس) ولكن ذلك لم يمنعه من إظهار تألقه وتعامله مع الضغوط” هكذا علقت المجلة.

وتسهب المجلة في الإشادة بقدرات كييزا “فعال على طرفي الملعب وفي وسط الميدان. يتمتع بالطاقة والحركية والمهارة، وقادر على ضرب المدافعين بالتحرك من خلفهم مستخدما سرعته وفنياته الفريدة”.

“مهاراته في إنهاء الفرص مازالت بحاجة للتطور ولكن رفقة والد سجل أكثر من 200 هدفا في مسيرته فمن يعلم أين ستذهب مسيرته؟”.

أما صحيفتا لاجازيتا ديللو سبورت ولا ريبوبليكا فتحدثا مرارا عن إسهامات اللاعب.

“لاعب يبذل الكثير من الجهد ويقدم المعاونة الدفاعية. يتمتع بقدم يمنى قوية تمكنه من التسديد من خارج منطقة الجزاء، ويمنح زملاءه العديد من الفرص، ويلعب في العديد من المراكز”.

تألق كييزا دفع فيورنتينا لتجديد عقده في نوفمبر الماضي حتى عام 2022 بعد عشرة أشهر فقط من توقيع العقد السابق الذي كان من المفترض أن يستمر حتى 2021.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن العقد الجديد للاعب يتضمن شرطا جزائيا كبيرا بعدما أبدت أندية يوفنتوس وبروسيا دورتموند وتشيلسي اهتمامهم بخدماته.

ولكن فيدريكو يبدو أنه يتمتع بالكثير من الهدوء بشأن مستقبله، ولا يضع تركيزه سوى مع فريق مدينة فلورانسا والأتزوري.

وقال يوم الأربعاء “أولويتي الوحيدة هي إظهار قدراتي دائما في كل مباراة يوم الأحد، الآن كل تركيزي منصب على مواجهة كالياري يوم الأحد”.

وأتم “أنا سعيد في فيورنتينا، وفقط أفكر في المباراة المقبلة”.

فهل تصنع الثقة ومواصلة التعلم موهبة إيطالية جديدة؟

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف – 5 أسباب خلف استمرار ليندمان وخالد محمود في الأهلي

رسميا – تحديد موعد وملعب مواجهة مصر وتونس

حصاد 48 دوليا في الدوري المصري خلال التوقف.. هدف وتأهل تاريخي وفريق واحد غير ممثل

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: صالح جمعة يتدرب منفردا في انتظار الأهلي

الأهلي يكشف لـ في الجول – حقيقة الـ9 ملايين في عقد مؤمن زكريا

أيمن حافظ يستقيل من جهاز الزمالك.. والاستقرار على بديله

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا