تقرير مغربي: أزارو مطلوب من مرسيليا وسوشو

أبدى فريقا مرسيليا وسوشو الفرنسيان رغبتهما في ضم وليد أزارو المحترف المغربي بصفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بيناير.

وذكر تقرير بصحيفة المغرب اليوم أن المهاجم المغربي الدولي جدد رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء بيناير المقبل والانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية مع وجود اهتمام من ناديي مرسيليا وسوشو الفرنسيين.

وأشار التقرير إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي يرفض رفضا قاطعا التفريط في اللاعب لأنه يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق.

وأوضح التقرير أن رغبة أزارو القوية في الرحيل عن النادي قد تسبب حالة من التوتر بينه وبين إدارة النادي المتمسكة باستمراره.

ويتصدر أزارو قائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا برصيد ستة أهداف.

ويستعد أزارو للمشاركة مع الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

وخاض أزارو هذا الموسم مع الأهلي خمس مباريات بالدوري المصري وسجل هدفا واحدا وصنع هدفين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا