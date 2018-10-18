النواب يطالب الجيش بتطهير الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات

طالب مجلس النواب القيادة العامة للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات ودعم عسكري وبشكل عاجل لـ«تطهير الجنوب الليبي من دنس العصابات الإجرامية».

ودان المجلس في بيان «انتهاك المعارضة التشادية حرمة التراب الليبي بتواجد قواتها في مناطق الجنوب الليبي وممارستها عمليات النهب والخطف والقتل»، متقدمًا في الوقت نفسه بـ«خالص تعازيه ومواساته إلى أسر الشهداء الذين تمت تصفيتهم من قبل عصابات المعارضة التشادية».

ولا يزال الوضع الأمني في الجنوب مضطربًا بالتزامن مع اشتباكات مسلحة جنوب منطقة أم الأرانب وشرق بلدة القطرون وتجهري جنوب البلاد، بين أبناء المنطقة ومجموعة من عصابات إجرامية أجنبية مسلحة تمارس أعمال الحرابة والسطو والخطف والتعدي على الممتلكات الخاصة، وتعريض حياة السكان للخطر.

ويشهد الجنوب الليبي انتشارًا للمجموعات التشادية التي امتهنت خلال الفترة الماضية أعمال السرقة والحرابة والخطف مقابل مبالغ مالية، بالإضافة لعدة أعمال إجرامية أخرى يمارسونها.

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