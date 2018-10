«غادة حلمي»: مصر نجحت في التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية

المتوسط:

قالت الدكتورة غادة حلمي الخبيرة في ملف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إنه يجب معالجة الجذور والأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على أهمية التنسيق العربي- الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الجانبين، والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأضافت «غادة»، خلال لقائها ببرنامج «مصر جميلة»، المذاع على التليفزيون الرسمي «ماسبيرو»، أنَّ اعتراف الاتحاد الأوروبي بقدرة مصر على غلق النوافذ الحدودية أمام المهربين تُعد خُطوة بالغة الأهمية، تصب في دعم السياسية المصرية الشاملة، فضلاً عن محاولة تعميم هذه التجربة المصرية في المنطقة باعتبار مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار.

وأكدت «غادة»، على الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تضمنت إصدار قانون خاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، ووضع استراتيجية وطنية تقوم بتنفيذها كافة الوزارات والهيئات الحكومية المصرية في إطار المكافحة، وضبط المنافذ الحدودية.

وأشارت «غادة»، إلى الدور المصري في استضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، باعتبارهم جزءًا من النسيج الوطني للشعب المصري.

