تقرير تركي: جالاتاسراي يحاول ضم كاهيل

دخل نادي جالاتاسراي التركي ضمن الأندية التي ترغب في التعاقد مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي.

وذكرت صحيفة “تركيا فوتبول” أن كاهيل هو الهدف رقم 1 لنادي جالاتاسراي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج كاهيل البالغ من العمر 32 عاما من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي.

ولم يشارك المدافع الدولي الإنجليزي مع تشيلسي هذا الموسم سوى في 3 مباريات فقط.

وانضم كاهيل لصفوف تشيلسي عام 2011 قادما من بولتون واندرز، وفاز مع البلوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وينتهي تعاقد كاهيل مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

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