لوريس: نوير هو المعيار لقياس مستوى حارس المرمى

دافع هوجو لوريس حارس مرمى توتنام الإنجليزي وقائد منتخب فرنسا عن مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ بعد تراجع مستواه في الفترة الماضية.

وواجه نوير انتقادات كثيرة في الفترة الماضية بعد خروج ألمانيا من الدور الأول لكأس العالم، كذلك مع الهزائم المتكررة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان من أبرز المهاجمين لمستوى نوير هو النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس الذي يريد أن يحرس مارك أندري تير شتيجن عرين منتخب ألمانيا.

وقال لوريس لقناة Sport1 الفرنسية: “نوير هو الأفضل بالنسبة لي بلا شك، ولا يوجد نقاش عن مستواه”.

وأضاف بطل كأس العالم “الحكم الآن على مستوى نوير أمر غير عادل تماما، خاصة أنه عائد مؤخرا بعد غياب عن الملاعب لمدة عام”.

وتابع “لا يزال في مستوى رائع ونحن بصفتنا حراس للمرمى نعتمد بشكل كبير على باقي الفريق”.

وأتم تصريحاته “نوير هو المعيار الذي ينغبي أن نقيم به مستوى حراس المرمى، فكل حراس العالم يتمنون الوصول لمستواه”.

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