كتاب كاريك – عن غضب فيرجسون يوم إعلان الاعتزال

كشف مايكل كاريك اللاعب السابق لـ مانشستر يونايتد، عن كواليس اللحظات التي أخبرهم فيها السير أليكس فيرجسون برحيله عن تدريب الفريق عام 2013.

كاريك نشر سيرته الذاتية بعنوان “بين الخطوط”، ولم يفوّت الحديث عن تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ مانشستر يونايتد.

يقول كاريك في كتابه: “بدأ الزعيم في التحدث، وإذا بالعاطفة تغلبه”.

فيرجسون وجد صعوبة في مخاطبة لاعبيه، لأنهم كانوا قد عرفوا بالفعل بشأن رحيله من جهة خارجية: “أخبرنا: أنصتوا أيها الفتية، لم أرد أن أعلن الأمر بتلك الطريقة. أردت أن تكونوا أول من يعلم. أنا محبط جدا للصورة التي تسرَب بها الأمر. أردت أن أكون أول من يخبركم، ولكني مجبر على إخباركم الآن لأن شخص ما سرّب الخبر”.

مضيفا: “كان غاضبا من هذا الأمر، وتطرق إلى موت شقيقة السيدة كاثي زوجته”.

ووواصل كاريك: “قال: أشعر أنني مدين لزوجتي أن أكون معها وأعتني بها. لقد كانت تجربة لا تُصدَق، عشقت كل دقيقة منها، ولا أريد الاعتزال، ولكن توجب علي أن أتخذ القرار”.

كاريك الذي يعمل حاليا ضمن الجهاز الفني للشياطين الحمر، حضر إلى يونايتد عام 2006 قادما من توتنام، وتدرب تحت إمرة فيرجسون حتى تنحي الأخير عام 2013 بعد 27 سنة على كرسي القيادة الفنية.

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