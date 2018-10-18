فاسكيز: ليفانتي سيصعب الأمور على ريال مدريد

يتوقع لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد أن ليفانتي سيصعب الأمور على الفريق بملعب سنتياجو بيرنابيو يوم السبت.

ويحل ليفانتي ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة

وقال فاسكيز في تصريحات لقناة ريال مدريد يوم الخميس: “ستكون مباراة صعبة. ليفانتي سيصعّب الأمور علينا”.

وأضاف “نتطلع بلهفة لبدء المباراة، وقد حظينا بـ14 يوماً للعمل وتجديد الأفكار”.

وواصل “الشيء المهم هو خوض المباريات واحدة تلو الأخرى، وتحقيق الانتصارات، اكتساب مزيد من الثقة بأنفسنا. هكذا سنحقق الانتصارات. هدفنا هو الفوز في جميع المباريات”.

وعن عودة جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو وكريم بنزيمة “إن استعادة جميع اللاعبين أمر جيد للغاية بالنسبة للفريق، وسنستغل مهاراتهم بالتأكيد خلال هذه الأسابيع”.

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