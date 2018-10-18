ماكرون يستقبل زعماء أمريكا وروسيا وألمانيا في لقاء قمة الشهر المقبل

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، في باريس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، نظراءه في الولايات المتحدة وروسيا، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف القصر أن اللقاء يأتي بمناسبة احتفالية مرور مئة عام على وقف إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى، وسيحضرها نحو 60 من رؤساء الدول والحكومات في العالم.

وذكر الإليزيه أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلقي في نفس اليوم كلمة افتتاح لأول لقاء يعقده "منتدى السلام" بالعاصمة الفرنسية.

وقالت المصادر الفرنسية اليوم الخميس إن ماكرون وميركل يعتزمان إحياء ذكرى نهاية الحرب الأولى في العاشر من نوفمبر المقبل، وقبل هذا اللقاء الجامع للقادة الأربعة بيوم واحد حيث يلتقيان ببلدة كومبيين شمالي باريس.

وقال دبلوماسي لم يرد الكشف عن اسمه: "ستكون احتفالية قصيرة وذات قيمة".

ويعتزم الرئيس الفرنسي أن يقوم قبل لقاء القمة الباريسي بأسبوع بتفقد مسارح المعارك في شرق وشمال البلاد.

ويتوقع حضور كل من الرئيس ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير احتفالا موسيقيا يوم الرابع نوفمبر المقبل في ستراسبورج تقيمه "جمعية الصداقة الألمانية الفرنسية".

كان ماكرون وشتاينماير افتتحا قبل عام في منطقة الإلزاس المتحف الألماني الفرنسي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى.

كانت منطقتا الإلزاس واللورين ضمن الإمبراطورية الألمانية منذ 1871 حتى 1918 ، حيث استردت فرنسا ثانية السيادة عليهما.

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