تقارير: مدافع ليفربول على رادار أرسنال

بينما يعيش الإسباني ألبرتو مورينو مدافع ليفربول الأشهر الأخيرة مع فريقه، وفي طريقه للخروج من النادي، يبدو أن أرسنال يهتم بالتعاقد معه.

ينتهي عقد مورينو بنهاية الموسم الجاري، وهو لا يشارك بشكل أساسي منذ الموسم الماضي في ظل تألق أندى روبرتسون ظهير أيسر الفريق.

وأفاد تقرير جريدة ميرور يوم الخميس أن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال يهتم بضم اللاعب الإسباني في ظل حاجته لتعديم الفريق.

وسبق للثنائي العمل سويا في صفوف إشبيلية.

ويعتمد إيمري على الإسباني ناتشو مونريال في مركز الظهير الأيسر، على حساب سياد كولاسيناك، ويحتاج لضم مورينو لتعزيز هذا المركز.

كانت صحيفة ميرور قد أفادت هذا الأسبوع أن مفاوضات تجديد عقد مورينو مع ليفربول لم تكلل بالنجاح.

ويستطيع المدافع الإسباني التفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل، على أن ينتقل إليه عقب نهاية الموسم الجاري بلا مقابل.

وظهر البالغ من العمر 26 عاما مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وكانت ضد تشيلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة وتسبب في هدف فوز البلوز.

اللاعب الشاب آدم لويس سيكون الخيار الثاني في مركز الظهير الأيسر بصفوف الريدز في حالة رحيل مورينو.

ولعب مدافع إشبيلية السابق 137 مباراة بقميص ليفربول، بينها 27 مباراة الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا