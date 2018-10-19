مواعيد مباريات الجمعة 19 أكتوبر 2018.. بيراميدز يصطدم بالدراويش

محليًا، يخوض بيراميدز أول مواجهة في تاريخه أمام واحد من ثالوث كرة القدم المصرية العظام، وعالميا تعود عجلة المسابقات للدوران بعد التوقف الدولي.

FilGoal.com يقدَم المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة.

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في الجولة 11 من الدوري المصري، يحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في السادسة مساء، وتنقل المباراة على أون سبورت.

وفي مباراة أخرى، يستقبل سموحة جاره حرس الحدود في الثالثة عصرا، قبل أن يحل الداخلية ضيفا على إنبي في التاسعة مساء.

وفي الدوري السعودي يستقبل الاتحاد ضيفه أحد بغية الاستفاقة، في تمام التاسعة مساء، وتُنقَل على دوري بلس.

أما أوروبيا، فيسعى ديبورتيفو آلافيس لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفا على سيلتا فيجو بالتاسعة مساء، وتنقل على beIN Sports 3.

فيما يستقبل أوليمبيك ليون فريق أوليمبيك نيم بالتاسعة إلا ربع مساء، وتنقل على beIN Sports 6.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا