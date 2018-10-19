ليفربول يفقد نابي كيتا لعدة مباريات

يفقد ليفربول لاعبه الغيني نابي كيتا لعدة مباريات بسبب الإصابة.

كيتا يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، حسبما أوضحت تليجراف. وأن الإصابة ليست تمزق.

مساء الخميس أوضح تقرير جريدة ميرور أن غياب كيتا قد يمتد لما هو أبعد من مواجهة هدرسفيلد تاون السبت المقبل.

فالإصابة ستبعد كيتا عن الملاعب لفترة أطول، وفمن المرجح غيابه عن لقاء ريد ستار في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.

كما يغيب عن لقاء كارديف سيتي بداية الأسبوع التالي.

ليفربول تلقى أنباء سعيدة، بمشاركة الثنائي محمد صلاح وفان دايك بشكل كامل في تدريبات الفريق يوم الخميس.

وتشير التقارير إلى جاهزية الثنائي أما هدرسفيلد تاون يوم السبت.

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