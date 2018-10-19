الإكوادور تطرد سفير فنزويلا بعد تصريحات مسيئة لوزير تجاه رئيسها

طردت الإكوادور سفير فنزويلا لدى كيتو الخميس، بعد أن وصف وزير فنزويلي رئيس الإكوادور لينين مورينو بأنه كذاب. وردا على ذلك أمرت فنزويلا أكبر دبلوماسية من الإكوادور لديها بمغادرة البلاد.

كان وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريجيز قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن مورينو "كذاب" واتهمه بأنه بالغ خلال كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة بشأن عدد المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى الإكوادور.

وقالت وزارة خارجية الإكوادور في بيان، إن الإكوادور طردت السفير الفنزويلي وطلبت من القائمة بالأعمال في سفارتها في كراكاس العودة للتشاور، واصفة تصريحات الوزير الفنزويلي بالمسيئة.

وأعلنت فنزويلا في وقت لاحق القائمة بالأعمال إليزابيث مينديز شخصية غير مرغوب فيها وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد فيما وصفته وزارة الخارجية بأنه "إجراء مماثل" حسبما جاء في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي. ومنصب سفير الإكوادور في فنزويلا شاغر منذ أكثر من عام بسبب خلافات دبلوماسية وتتولى مهام السفير هناك إليزابيث مينديز القائمة بالأعمال.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.9 مليون فنزويلي هاجروا منذ عام 2015 نتيجة أزمة اقتصادية أدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية والعلاج وسلع أساسية أخرى.

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