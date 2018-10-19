زوجة رئيس الإنتربول الأسبق تستنكر موقف الحكومة الصينية إزاء إختفاء زوجها

أبدت زوجة الرئيس السابق لمنظمة الإنتربول الصيني مينغ هونغوي، مخاوف على حياة زوجها، وعلى سلامتها الشخصية، منددة بشدة بما اعتبرته “قساوة”الحكومة الصينية التي أوقفته في ظروف غامضة.

وتشكل تصريحات غريس مينغ التي وردت في مقابلة أجرتها معها شبكة “بي بي سي” البريطانية، انتقادا حادا نادرا للحكومة الصينية من ضحايا حملة القمع التي تشنها بكين ضد الفساد، والتي غالبا ما تحاط قضاياها بالسرية، ولا يخرج فيها إلى العلن سوى النسخة الرسمية للأحداث.

وقالت مينغ في المقابلة التي أجريت معها في فرنسا، حيث كان مقر زوجها في منظمة الشرطة الجنائية الدولية، “أعتقد أنها عملية اضطهاد سياسي،لست متأكدة من أنه على قيد الحياة”.

واختفى مينغ، نائب وزير الأمن العام الصيني سابقا، أواخر سبتمبر لدى عودته إلى الصين، وقدم استقالته من رئاسة الإنتربول في 7 أكتوبر الحالي، بعد إعلان السلطات الصينية وضعه قيد التحقيق، وتوجيه التهم إليه بتلقي رشاوى.

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