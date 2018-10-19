تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل الفلبين

أعلن البنتاغون في بيان على موقعة الإلكتروني صباح اليوم الجمعة عن تحطم طائرة مروحية تابعة للبحرية الأميركية على متن حاملة الطائرات رونالد ريغان أثناء قيامها بعمليات روتينية قبالة ساحل الفلبين، مما أدى إلى جرح عدد من البحارة كانوا على متن حاملة الطائرات.

وقال الأسطول السابع التابع للبحرية الأميركية إن الطائرة من طراز “إم اتش – 60 سيهوك” تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم الجمعة بينما كانت الحاملة قبالة ساحل الفلبين.

وأضاف البيان إن جميع البحارة المصابين هم في حالة مستقرة، وأن إصاباتهم متوسطة ولم يذكر البيان عدد البحارة المصابين.

ولم تذكر البحرية أية تفاصيل أخرى عن حجم الضرر الذي لحق بالمروحية أو حاملة الطائرات، لكنها قالت إن السفينة قادرة تماما على القيام بمهمتها من أجل الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهادي – الهندي.

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