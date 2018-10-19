مؤتمر مورينيو – عن الاحتفال في ستامفورد بريدج.. ولماذا استحق لوك شاو البقاء

جوزيه مورينيو لن يحتفل بجنون في ملعب فريق القديم تشيلسي – ستامفورد بريدج – إن نجح قي تحقيق الفوز رفقة مانشستر يونايتد.

الفريقان يلتقيان غدا السبت بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومورينيو مازال يحمل الكثير من الاحترام تجاه البلوز.

وكل الآتي على لسانه خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

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العودة لستامفورد بريدج “أنا أمثل مانشستر يونايتد بنسبة 100% غدًا. لا مكان لأي شيء سوى الاحترام تجاه الملعب وجماهيره”.

هل تشعر بأنك مستهدف من الاتحاد الإنجليزي؟ “إن أجبت سؤالك فسأدخل في موضوع آخر لأنني (حسب القوانين) لا أستطيع الإشارة لأي تحيّز بالتالي إجابتي هي لا”.

تجديد عقد لوك شاو “خلال اللحظات الصعبة التي لم يتم اختياره فيها، والتي لم يلعب فيها بشكلٍ منتظم، كان يقول دائما: ‘أريد أن ألعب لك، أريد أن ألعب لمانشستر يونايتد، سأنجح في ذلك، لقد واجه العملية بطريقة شجاعة”.

“شاو وصل للمرحلة الاستعدادية قبل الموسم في حالة بدنية جيدة وأفضل بكثير، ثم من الناحية التكتيكية، أعتقد بأنه استوعب جميع المعلومات وكل العمل الذي قمنا به خلال السنوات الماضية”.

التطور وتغير الفريق بعد مباراة نيوكاسل “شعرت بذلك بعد المباراة، بعدها غادر اللاعبون لمنتخباتهم، وسنعود خطوة بخطوة. بالرغم من عدم عودة جميع اللاعبين إلى هنا اليوم، لكن الأجواء الإيجابية مازالت متواجدة، واللاعبون سعداء وعلى ما يرام”.

هل سأحتفل بجنون لو سجل فريقي في ستامفورد بريدج؟ “لا، لا أعتقد ذلك، أعتقد بأنني سأحاول السيطرة على نفسي دائما واحترام الملعب والجماهير التي كانت جماهيري لسنوات عديدة”.

هل رددت على اتهامات الاتحاد الإنجليزي؟ “نعم. لكنني لن أعلق على ذلك هنا (في المؤتمر الصحفي)”.

“تفاجئنا قبل أيام قليلة من مواجهة تشيلسي في الدوري ببعض اللاعبين العائدين من المباريات الدولية بإصابات خطيرة ولم يكن لدينا أي علم بخصوص ذلك”.

تشيلسي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقة، بالتساوي مع مانشستر سيتي المتصدر، وليفربول صاحب المركز الثالث.

أما يونايتد فيعاني من الترنح خلال الموسم الجاري ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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