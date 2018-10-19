مؤتمر كلوب – انتقاد دوري الأمم الأوروبية.. وما يحتاجه فابينيو للمشاركة

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول انتقادات قوية إلى مسابقة دوري الأمم الأوروبية بسبب مشاركة اللاعبين في العديد من المباريات.

ليفربول يستعد لمواجهة هدرسفيلد غدا السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكلوب تحدث عن العديد من النقاط خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة، وكل الآتي على لسانه.

الغيابات “خضنا حصة تدريبية بالأمس، هناك بعض الحالات التي لم نر بعد إن كانت قادرة على المشاركة بشكل طبيعي، ولكن الأكيد أن هناك غياب وحيد وهو نابي كيتا”.

حالة فيرجيل فان ديك “بعض لاعبي الكرة يلعبون وهم يشعرون بالألم في بعض الأحيان ولكنه لا يعاني من أي مشاكل في الوقت الحالي”.

هدرسفيلد “محللونا قالوا إنه هدرسفيلد فريق قوي أكثر مما تتخيلون، لهذا استخدمت كلمة فخ، لديهم استحواذ أكبر من توتنام، سيكون هناك أجواء عظيمة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”.

دافيد فاجنر مدرب المنافس “التأهل إلى الدوري الممتاز برفقة هدرسفيلد معجزة، والبقاء في الدوري معجزة أيضا، وإذا فعلوها مجددا هذا الموسم فإنه بمثابة هاتريك معجزات لفاجنر”.

إراحة ترنت ألكساندر أرنولد أمام مانشستر سيتي “إنه لاعب رائع وذكي بما فيه الكفاية لكي يتفهم الوضع، لقد عاد في شكل جيد وحالة جيدة”.

انتقادات دوري الأمم الأوروبية بسبب لعب العديد من المباريات “هل ترغبون في مشاهدة الأوبرا كل ليلة أم كل شهرين؟ هل ترغبون في مشاهدة أنتوني جوشوا (ملاكم) يقاتل كل ليلة؟ لا، فقط هذا يحدث في كرة القدم”.

“دوري الأمم الاوروبية فكرة جيدة، طبقوها في باقي الألعاب إذا!”.

حالة آدم لالانا “لا أحد ينسى كم كان جيدا قبل إصابته، إنه قريب للغاية من الفريق وعاد كخيار لدينا مجددا”.

فابينيو “إنه قريب كذلك، لم أره منذ 10 أيام، ليس الشيء الأفضل الحكم عليه ولكنه لم يكن بعيدا (عن التشكيل) أبدا. فقط هو بحاجة للاعتياد على بعض الأشياء التي لم يعتاد عليها”.

“قابلت هذا الموقف من قبل، و(إلكاي) جوندوجان لم يلعب (في بروسيا دورتموند) لمدة 6 أشهر، ولكن المختلف أنه كان فتى صغير من نورنبيرج”.

“فابينيو عليه تقليل الفجوة مع زملائه لأنه يتنافس على مكان أساسي، عليه أن يكون جاهزا لأنه عند نقطة ما يجب اتخاذ القرار إن كان جاهزا أم لا، هو بالفعل جاهز ولذلك قررنا ضمه، الآن علينا السير معا”.

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