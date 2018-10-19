مؤتمر جوارديولا – إعلان عودة دي بروين.. ومدة غياب جوندوجان

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عودة لاعبه كيفن دي بروين إلى صفوف الفريق مجددا بعد فترة طويلة من الغياب إثر الإصابة.

السماوي يلتقي مع بيرنلي غدا السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وبيب كشف عن جاهزية نجمه البلجيكي “دي بروين جاهز تمامًا للقاء بيرنلي، لا أعرف إن كان سيبدأ المباراة أم لا”.

وأضاف ” لقد تدرب بشكل جيد في أخر أسبوعين. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، أحب عندما يعود اللاعبون من الإصابة، سنصبح أقوى”.

أما بشأن باقي الإصابات “جوندوجان سيغيب لمدة تتراوح بين 2-3 أسابيع. فابيان ديلف يتدرب معنا، لقد عاد إلى الصورة”.

وأشاد جوارديولا بما يقدمه لاعبيه رحيم سترلينج رفقة المنتخب الإنجليزي بعدما سجل هدفين في شباك إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية.

وأوضح “إنه أمر مهم بالنسبة لرحيم سترلينج أن يسجل الأهداف، شخصية اللاعب لا تعتمد على تسجيله لهدفين، الشئ الأكثر أهمية – وهو يعرف ذلك – أنه يبلغ من العمر 23 سنة وما زال بإمكانه التحسن”.

وعن مواجهة جو هارت حارس بيرنلي لفريقه القديم، أتم الإسباني حديثه “لا يوجد شك حول مدى أهمية جو هارت، غدا سنشاهد مدى الإمتنان الذي يكنه الناس لما قدمه لهذا النادي”.

مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بالتساوي مع تشيلسي وليفربول صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.

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