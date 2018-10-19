رئيس بايرن: كان علي وصف أوزيل بالأحمق وليس مقرفا

جدد أولي هونيس لاعب ألمانيا السابق ومدير نادي بايرن ميونيخ الحالي هجومه على ميسوت أوزيل لاعب أرسنال والذي اعتزل اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا عقب الخروج المبكر للفريق من كأس العالم 2018.

وقال أونيس في تصريحات صحفية:”لم يكن علي وصفه بالمقرف ولكن أحمق. رأيي في أوزيل واضح، أردت إظهار أنني أحول الحديث عن الأمر باتجاه الرياضة. أردت البعد عن العنصرية والمساواة”.

وكان أوزيل اتهم مسؤولين في ألمانيا بالعنصرية بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب صورة انتشرت له رفقة رجب طيب أردوجان رئيس تركيا والذي لا تلقى سياسته قبولا لدى ألمانيا.

وقرر أوزيل ذو الأصول التركية ترك اللعب في منتخب المانشافت بعد ظهور كارثي للفريق في المونديال الذي ودعه من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

وفي ذلك الوقت هاجم أونيس أوزيل بالقول لصحيفة بيلد الألمانية:”يلعب بشكل قبيح منذ سنوات. آخر مرة فاز فيها بتدخل على الكرة كان قبل كأس العالم 2014 (الذي توجت به ألمانيا ومعها أوزيل). والآن هو ومستواه الرديء يختفيان وراء هذه الصورة. متى لعب بايرن أمام أرسنال ركزنا على مواجهته لعلمنا أنه نقطة ضعفهم”.

وأردف “متابعوه البالغ عددهم 35 مليونا – هذا لا يوجد في العالم الحقيقي – مقتنعون أنه لعب بشكل رائع حين مرر كرة بإتقان”.

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